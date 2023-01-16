Предыдущие проблемы с автофокусом были полностью решены и устройство имеет улучшенную стабилизацию для еще более четкого изображения.

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Ожидается, что Samsung представит свою новую линейку смартфонов Galaxy S23 1 февраля 2023 года на мероприятии Unpacked. По мере приближения мероприятия продолжают поступать утечки, в том числе изображения для прессы грядущего Galaxy S23 Ultra. Предварительные заказы на еще не выпущенные устройства также уже начались через веб-сайт Samsung.

Одна из самых обсуждаемых утечек заключается в том, что Samsung Galaxy S23 Ultra будет оснащен 200-мегапиксельной камерой. Сообщается, что предыдущие проблемы с автофокусом были полностью решены, и устройство имеет улучшенную стабилизацию для еще более четкого изображения.

Были различные утечки о том в каких цветах будет доступен S23. Ресурс Nieuwe Mobiel поделился визуализацией трех разных цветов: Phantom Black, Cream и Botanic Green. Это совпадает с предыдущей утечкой Snoopy Tech в Twitter.

Galaxy S23 Ultra Phantom Black

Galaxy S23 Ultra Cream

Galaxy S23 Ultra Botanic Green

В других отчетах сообщается, что яркость экрана Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra Super AMOLED будет составлять 1750 нит во всей линейке. Ожидается, что S23 Ultra будет иметь квадратный дизайн корпуса, более плоский дисплей и больше возможностей для хранения данных.

Любой, кто хочет встать в очередь и предварительно заказать один из будущих смартфонов Samsung S23, может сделать это до мероприятия компании Unpacked 1 февраля 2023 года. Желающие могут зарезервировать телефон на сайте Samsung.com или в приложении Shop Samsung, и будут иметь право на получение дисконта Samsung в размере 50 долларов при предварительном заказе одного устройства или дисконта в размере 100 долларов при предварительном заказе двух устройств.

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