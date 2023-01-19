До конца января должны начаться международные продажи смартфонов Oppo Reno 8T 4G и Reno 8T 5G. Версия 5G может представлять собой переименованный аппарата Oppo A1 Pro 5G из Китая. Несколько инсайдеров показали изображения Reno 8T 4G, инсайдер Snoopy Tech назвал его характеристики.
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Reno 8T будет обладать экраном AMOLED размером 6,43 дюйма с разрешением FHD+, частотой 90 Гц, сканером отпечатков пальцев внутри. Разрешение передней камеры составит 32 Мп, а сзади будет камера 100 Мп и две по 2 Мп.
Судя по данным из бенчмарка Geekbench, аппарат работает на процессоре MediaTek Helio G99, объём памяти у него 8 ГБ, хранилище 128 ГБ. Установлена система Android 13 и оболочка ColorOS 13. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки 33 Вт и адаптер SuperVOOC входит в комплект поставки. Доступны чёрный и оранжевый цветовые варианты, сообщает Gizmochina.