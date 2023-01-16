Камер будет три и все с одинаковым разрешением 50 Мп

Oppo известна как один из брендов китайской компании BBK Electronics, наряду с Vivo, OnePlus, Realme и iQOO. Oppo среди них является одной из самых инновационных. Она первой представила объектив-перископ в своих смартфонах в 2017 году. Oppo довела быструю зарядку до технологических пределов USB-C, предложив мощность 240 Вт. Правда, дебютирует эта зарядка в смартфоне Realme GT Neo 5 в феврале.

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Теперь Oppo вносит изменения в выступ задних камер. На изображениях тестового образца смартфона Oppo Find X6 5G виден большой прямоугольный модуль с наклоном. Предположительно, толщина корпуса будет 9,2 мм, а с выступом 12,3 мм.

Считается, что Find X6 5G обладает основной камерой 50 Мп Sony с дюймовым сенсором IMX890, которая уже нашла применение в OnePlus 11 и Oppo Reno 9 Pro+ 5G. Ещё может быть сверхширокоугольная камера 50 Мп с сенсором IMX890 и телефото 50 Мп с 2-кратным или 3-кратным оптическим зумом. Камеры Find X6 5G разработаны совместно с брендом Hasselblad.

Аппарат ожидается с экраном 6,7 дюйма 2K AMOLED с частотой 120 Гц и на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. У него будет 12 ГБ памяти и хранилище 512 ГБ, аккумулятор 5000 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт. Установлена оболочка ColorOS 13 поверх Android 13.

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Анонс ожидается в феврале, пишет Phonearena.