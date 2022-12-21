Новая версия распространяется как никогда прежде быстро

18 августа состоялся анонс программной оболочки Oppo ColorOS 13 и китайский производитель приложил усилия к её распространению на ранее выпущенные устройства. Ещё интереснее может быть новость о том, что со следующего года Oppo постарается расширить поддержку на большее число моделей.

реклама

Компания собирается обновлять версии Android на протяжении четырёх лет и ещё на год больше выпускать патчи для некоторых смартфонов флагманского уровня. Такое же обещание ранее в этом году дала компания OnePlus. Samsung первой предложила подобный график обновлений, это началось с флагманов 2021 года. Google предлагает только три обновления Android и пять лет патчей безопасности.

ColorOS 13 была установлена на 33 моделях Oppo по всему миру, на 50% превзойдя по этому показателю ColorOS 12. Это дало возможность охватить втрое больше пользователей по сравнению с ColorOS 12 за четыре месяца после анонса (с 11 октября по 11 февраля для версии 12 и с 18 августа по 18 декабря для версии 13).

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti за 50 тр в Регарде ASUS 3090 Ti по старому курсу - смотри 3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена 3090 Ti MSI по старой цене по курсу 62 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

В результате последняя версия стала самым быстро распространяющимся обновлением в истории ColorOS. Хочется верить, что всё больше производителей будут предлагать высокие темпы распространения и длительность выпуска обновлений, пишет GSMArena.