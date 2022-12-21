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Oppo обещает четыре обновлений Android и пять лет обновлений безопасности на смартфонах 2023 года
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18 августа состоялся анонс программной оболочки Oppo ColorOS 13 и китайский производитель приложил усилия к её распространению на ранее выпущенные устройства. Ещё интереснее может быть новость о том, что со следующего года Oppo постарается расширить поддержку на большее число моделей.

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Компания собирается обновлять версии Android на протяжении четырёх лет и ещё на год больше выпускать патчи для некоторых смартфонов флагманского уровня. Такое же обещание ранее в этом году дала компания OnePlus. Samsung первой предложила подобный график обновлений, это началось с флагманов 2021 года. Google предлагает только три обновления Android и пять лет патчей безопасности.

ColorOS 13 была установлена на 33 моделях Oppo по всему миру, на 50% превзойдя по этому показателю ColorOS 12. Это дало возможность охватить втрое больше пользователей по сравнению с ColorOS 12 за четыре месяца после анонса (с 11 октября по 11 февраля для версии 12 и с 18 августа по 18 декабря для версии 13).

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В результате последняя версия стала самым быстро распространяющимся обновлением в истории ColorOS. Хочется верить, что всё больше производителей будут предлагать высокие темпы распространения и длительность выпуска обновлений, пишет GSMArena.

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#смартфоны #oppo
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