Ноутбуки с новым стандартом памяти могут появиться в следующем году

Стандарт CAMM стал ещё на шаг ближе к замене давнего стандарта модулей памяти SO-DIMM в ноутбуках. По словам представителя комитета JEDEC Тома Шнелла, организация сейчас занимается принятием общих спецификаций CAMM для ноутбуков.

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Стандарт CAMM (Compression Attached Memory Module) создан Шнеллом и представлен Dell в прошлом году в ноутбуке для рабочих станций Precision 7670. Шнелл является также старшим заслуженным инженером Dell. По его словам, JEDEC единогласно одобрила спецификацию 0.5 и намерена завершить работу над спецификацией 1.0 ко второй половине года.

Шнелл не назвал, какие компании-члены JEDEC проголосовали за стандарт, но возражающих не было. Сейчас в JEDEC состоят свыше 350 компаний, но в голосовании принимали участие около 20.

Дизайн Dell уменьшает физическое расстояние между памятью и процессором, а память и соединительная пластина становятся намного тоньше. Окончательная спецификация не станет точной копией дизайна Dell, поскольку другие компании могут внести изменения.





Некоторые волновались, что Dell застолбит технологию за собой и будет брать плату за её использование или вообще положит её на полку. Однако, сейчас говорится о том, что CAMM не является проприетарной спецификацией и не привязывает клиентов к дизайну.

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Если не возникнет будет непредвиденных проблем, ноутбуки с CAMM могут появиться уже в 2024 году, пишет Techspot.