Предполагается, что один модуль Dell заменит сразу два SO-DIMM.

В сети появились подробности о подготавливаемом компанией Dell новом профессиональном ноутбуке Precision 7670. Некоторую информацию опубликовал пользователь Twitter под псевдонимом @Emerald_x86. Модель очень интересна своими характеристиками, во-первых, ноутбук будет основан на новом процессоре Intel Alder Lake-HX — слухи об этой категории моделей уже несколько раз обсуждались в новостях, теперь подготовка процессоров подтверждается. В Alder Lake-HX будут представлены модели «настольного» класса с базовой мощностью 55 Вт, флагманская предложит 16 ядер в конфигурации 8+8. Во-вторых, ноутбук получит профессиональный дискретный графический ускоритель Intel Arc PRO. Однако самым интересным является то, что некоторые компоненты ноутбука выполнены в необычном форм-факторе.

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Как предполагают специалисты VideoCardz и Tom's Hardware, инженеры Dell разработали для памяти и дискретной графики специальные форм-факторы CAMM и DGFF. CAMM используется для модулей памяти DDR5, судя по снимку, один модуль CAMM должен заменить сразу два стандартных модуля SO-DIMM. Очевидно, что это позволит освободить больше пространства для других компонентов, в частности, для системы охлаждения. Недостатком такого подхода является отсутствие совместимости со стандартными решениями, однако это лучше варианта, когда все компоненты распаяны на плате и у пользователя вообще нет возможности заметить их.