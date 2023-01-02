Она будет представлена на этой неделе вместе со смартфоном Realme GT Neo5

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

В ближайшее время должен быть анонсирован смартфон Realme GT Neo5 и он станет первым обладателем зарядного устройства мощностью 240 Вт. Технология зарядки будет представлена 5 января, а пока уже можно посмотреть на устройство.

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Адаптер получил модельный номер VCKCJACH, торговую марку SuperVOOC и поддерживает напряжение 20 В и силу тока 12 А. Бренд SuperVOOC обычно связан с Oppo, но компания ведёт исследования и разработки вместе с Realme. Известно также, что будет версия смартфона GT Neo5 с мощностью зарядки 150 Вт.

Realme GT Neo5 получит два аккумуляторных элемента с отдельной зарядкой, чтобы эффективнее и безопаснее распределять энергию. Мощность 20 В/12 А от адаптера будет распределяться так, чтобы внутри устройства превратиться в 10 В/24 А.





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Эта технология уже была показана на выставке MWC в Барселоне в феврале 2022 года, так что анонса пришлось ждать без малого год, пишет GSMArena.