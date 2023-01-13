GALAX выпускает модель RTX 4070 Ti для экстремальных оверклокеров

Представленная только что видеокарта GALAX RTX 4070 Ti HOF является не самом производительной среди 4070 Ti. Существуют даже более быстрые, такие как ROG Strix OC, MSI SUPRIM X или Colorful Vulcan X.

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В отличие от RTX 4090 HOF, новая модель получила только один 16-контактный разъём питания. Мощность изначально составляет 320 Вт, что на 35 Вт выше спецификаций, а можно увеличить её и до 366 Вт. Карта предлагается с «модернизированным» адаптером питания, которому нужно три 8-контактных разъёма питания PCIe, тогда как многим картам 4070 Ti хватает двух.

GALAX RTX 4070 Ti HOF получила почти такой же кулер, как RTX 4090 HOF (4080 HOF ещё не выпустили). Судя по перечню характеристик, карта имеет такие же размеры 344 x 144 x 77 мм, что и 4090. У неё аналогичная испарительная камера, прикреплённая к девяти тепловым трубкам. Есть также три вентилятора (один 92 мм и два 112 мм).

Карта предлагается в двух вариантах: HOF OC Lab PLUS и не PLUS. Первая быстрее за счёт режима Performance с частотой до 2760 МГц, а вторая достигает 2715 МГц. Эти частоты активируются через переключатель BIOS. Есть кнопка «Hyper Boost» на планке ввода-вывода с неизвестной пока функциональностью. Быть может, она увеличивает предел максимальной мощности.

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Карты серии GALAX HOF предназначены для экстремального разгона. Они имеют повышенные показатели мощности, улучшенное охлаждение и даже точки измерения напряжения. Серия GALAX HOF всегда выпускается ограниченным тиражом, что делает эти карты ещё дороже, сообщает Videocardz.