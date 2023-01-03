Компания стала первой, представившей розовую модель видеокарты RTX 40

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Компания GALAX стала первой, официально представившей свои модели видеокарт серии RTX 40. Напомню, что сегодня Nvidia официально представила третью модель видеокарты серии RTX 40 - RTX 4070 Ti, выход в продажу которой состоится через 2 дня.

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GALAX представит покупателям две серии видеокарт RTX 4070 TI: SG и EXG. Планируются выпустить две карты SG (Serious Gaming) черного или белого цвета. Кроме того, GALAX выпустит три варианта RTX 4070 Ti в линейке EXG, включая первую на рынке розовую видеокарту RTX 40. Однако не все захотят иметь у себя видеокарту такого цвета, поэтому будут представлены модели в черно-белой цветовой гамме.

GeForce RTX 4070 Ti оснащена полнофункциональным графическим процессором AD104 с 7680 ядрами CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6X. Судя по фотографиям, опубликованным GALAX, эти карты очень похожи на ранние рендеры RTX 4080 12 ГБ. Как известно, NVIDIA отменила и позже переименовала её в RTX 4070 Ti, что мы и наблюдаем сегодня.

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Графические карты RTX 4070 Ti станут доступны с 5 января по рекомендованной розничной цене 799 долларов. Но всем понятно, что найти новинку по такой стоимости не получится, по крайней мере в начальный период продаж.