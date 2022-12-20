Стоить карта будет не меньше 1 999 долларов.

Несмотря на тот факт, что у топовой GeForce RTX 4090 сегодня нет ни единого конкурента (как известно, Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX сильно отстают по производительности), в сеть уже просочилась информация, подтверждающая существование флагманской GeForce RTX 4090 Ti. Фотографию самого мощного графического ускорителя NVIDIA выставила на свой сайт компания Galax, которая быстро заметила ошибку и удалила пост.

реклама

Согласно данным от инсайдеров, GeForce RTX 4090 Ti, как и GeForce RTX 3090 Ti до неё, станет самым мощным чипом на рынке на следующие несколько лет (до выхода архитектуры Blackwell, разумеется). Ожидается, что карта получит полнофункциональный кристалл AD102, 18176 ядер CUDA, впечатляющие 3 ГГц (на 250 МГц больше, чем у RTX 4090), обновлённый кэш L2, 24 Гбит/с и 475W потребления.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

В играх без трассировки лучей чип будет примерно на 10-20% быстрее младшей версии, а с трассировкой – на все 20-30% быстрее. О сроках выхода по-прежнему ничего неизвестно. Очевидно, что сначала должны выйти все бюджетные модели Ada Lovelace, а потом уже флагман, поэтому релиз состоится где-то между третьим и четвёртым кварталом 2023 г. Стоить ускоритель будет примерно как RTX 3090 Ti – 1 999 долларов (123 тыс. рублей по актуальному курсу). В Европе за него будут просить, скорее всего, от 2 200 долларов (135 тыс. рублей).

Источник.