До появления смартфонов Samsung нового поколения чуть больше двух недель

Компания Samsung на 1 февраля запланировала проведение мероприятия, на котором будут анонсированы флагманские смартфоны Galaxy S23. Про них уже было много утечек данных и ещё немало их будет.

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На этот раз источником информации стал известный инсайдер Ice Universe. В Твиттере он пишет, что Galaxy S23 Ultra будет улучшен по нескольким направлениям. В частности, лучше прежнего станут динамики, получившие среди прочего более качественные басы.

Не забыты и возможности многочисленных камер. Ice Universe рассказывает, что должны быть устранены проблемы с медленной фокусировкой, из-за которых были задержки в работе приложения камеры. Это избавит от задержки затвора и позволит повысить качество изображения. Также было сказано, что S23 Ultra получит улучшенную защиту от сотрясений, что означает лучшую работу стабилизации при съёмке.

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Скорее всего последнее достигается сочетанием оптической и электронной стабилизации изображения, которые уменьшат размытие на фотографиях при движении. Качество микрофона тоже вырастет, это относится к телефонным разговорам и к качеству звука на видео, сообщает Gizmochina.