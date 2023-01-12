Lenovo представила третью видеокарту серии RTX 40 Legion

Подразделение Lenovo China сообщило, что флагманские игровые ПК этого производителя будут предлагаться теперь и с видеокартой RTX 4070 Ti. Эта модель стала третьей и самой дешёвой среди видеокарт Nvidia последнего поколения.

реклама

Карта оснащена солидным трёхслотовым кулером с тремя вентиляторами 90 мм. Она напоминает модели RTX 4090 и RTX 4080 Legion, которые также предлагаются только в составе собранных компьютеров. Lenovo RTX 4070 Ti обладает специальной испарительной камерой и поддерживает подсветку Lenovo HALO ARGB.

Производитель сообщает, что карта войдёт в состав компьютеров Legion Blade 9000K 2023 и 7000K 2023. В прошлом году они были обновлены, получив процессоры Intel Core Raptor Lake 13-го поколения. Используются чипы Core i7/Core i9, до 64 ГБ памяти DDR5 и SSD вместимостью 2 ТБ.

Были опубликованы некоторые сведения о RTX 4070 Ti, показывающие производительность выше уровня RTX 3080/3090 Ti. Тестирование в 3DMark TimeSpy говорит о преимуществе в 19% над RTX 3080 Ti Legion.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Lenovo пока не назвала стоимость компьютеров с картой RTX 4070 Ti. Модель 9000K стоит примерно 20000 юаней или $2963 (процессор i7-13700K и карта RTX4080) и 30000 юаней или $4445 (i9-13900KF и RTX4090). Компьютер на 4070 Ti будет стоить меньше. Lenovo не собирается продавать эти карты отдельно, а компьютеры предлагаются только в Китае, сообщает Videocardz.