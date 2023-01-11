Microsoft вернулась к разработке после неудачного Surface Duo 2

Следующий смартфон Microsoft Surface Duo не станет устройством с двумя экранами, как модели прошлых поколений, если верить слухам. Близкие к компании источники говорят, что после года экспериментов и создания прототипов Microsoft решила отдать предпочтение более традиционной конструкции гибкого аппарата с шарниром для поворота на 180 градусов и внешним экраном.

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У Microsoft мог быть готов дизайн с двумя экранами, который мог воплотиться в Surface Duo 3 в конце нынешнего года. Этот дизайн содержал в себе безрамочный экран, беспроводную зарядку и не только. Вот только появившийся в конце 2021 года Surface Duo 2 ждал прохладный приём публики, так что Microsoft принялась проектировать другое устройство.

Источники пока не говорят о спецификациях нового варианта. Неизвестно также, собирается ли Microsoft имитировать работу с двумя экранами через программное обеспечение или задействует свой пользовательский интерфейс. Этот выбор может повлиять на другие аспекты устройства и на его название.

Источники говорят, что Microsoft работает над оптимизацией своего мобильного интерфейса, чтобы выделяться среди многочисленных Android-смартфонов. Компания хочет дать взаимодействие между Windows-компьютерами и Android-устройствами Microsoft, как у Apple с Mac и iPhone.

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Сообщается также, что Microsoft заинтересована в расширении семейства смартфонов на Android и изучает дополнительные форм-факторы. Компания разработала несколько классических дизайнов смартфонов. Это может оказаться стандартный смартфон Surface, а гибкий аппарат назовут смартфоном премиального уровня или продуктом для энтузиастов, пишет Techspot.