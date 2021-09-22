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Microsoft анонсирует Surface Duo 2 с улучшенной тройной камерой и Snapdragon 888

После нескольких месяцев утечек и слухов Microsoft наконец-то анонсировала новый Surface Duo 2, который поставляется с 5G, тройной камерой и 8,3-дюймовым дисплеем, защищенным стеклом Corning.
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На ежегодном мероприятии Surface Microsoft анонсировала новый Surface Duo 2 с новыми функциями и улучшенными возможностями. Как и в оригинальном устройстве, Surface Duo 2 оснащен двумя 5,8-дюймовыми OLED-экранами с разрешением 1344 x 1892, которые соединены шарниром, что в итоге дает пользователю 8,3-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц. Microsoft также добавила небольшой изгиб на краю который позволяет быстро просмотреть пропущенные уведомления, время и многое другое. Оба дисплея Surface Duo 2 защищены стеклом Corning.

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Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой 5G. Кроме того, в устройстве есть беспроводная зарядка Qi и NFC. Одна из самых больших областей улучшения — это камера. В то время как Duo первого поколения имел одиночную камеру, новый Surface Duo 2 оснащен тройной камерой, которая включает сверхширокоугольную камеру 16MP f / 2.2, широкоугольную камеру 12MP f / 1.7 с OIS и телеобъектив 12MP f / 2.4, который также поддерживает оптическую стабилизацию OIS.

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Как и другие устройства Surface, Surface Duo 2 будет поддерживать перья Surface Slim S. Microsoft также добавила возможность прикрепить S Pen к боковой стороне устройства для удобного хранения, в случае когда перо не используется. Microsoft также произвела другие оптимизации, включая улучшенную поддержку приложений с двумя экранами и многое другое. Эти изменения направлены на повышение производительности, что по-прежнему является основным направлением деятельности Microsoft.

Также, гигант из Редмонда также рассказал об игровой производительности Duo 2. Microsoft утверждает, что существует более 150 игр, оптимизированных для Surface Duo 2, включая Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 и Dungeon Hunter 5. Surface Duo 2 будет поставляться с Android 11 "из коробки".

Microsoft не разглашает фактическое время автономной работы, но компания утверждает, что Surface Duo 2 может работать в течение дня без подзарядки. Surface Duo 2 продается по цене 1499,99 долларов США и доступен для предварительного заказа на определенных рынках, начиная с сегодняшнего дня.

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