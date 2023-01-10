Скорее всего речь идёт о модели A54

Официальный сайт индийского подразделения Samsung сообщил, что компания анонсирует смартфон серии Galaxy A 18 января в 12 часов по местному времени. Скорее всего речь идёт о смартфоне Galaxy A54, который в этом году ожидается раньше обычного. Samsung обещает экран с частотой 120 Гц и чёрный, бордовый и зелёный цветовые варианты. Изображения этих устройств ранее уже публиковались.

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Таким образом, можно быть уверенным, что речь идёт об анонсе именно Galaxy A54. Единственным другим вариантом мог бы стать Galaxy A34, но в нём ждут экран с частотой обновления 90 Гц, хотя это могли быть ошибочные сведения.

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Есть два несоответствия. В публиковавшихся утечках данных показывали белый A54, который не упоминается теперь. Также говорилось о диагонали экрана 6,4 дюйма, а сейчас на сайте написано 6,6 дюйма. Прояснения этих вопросов осталось ждать чуть больше недели, пишет GSMArena.