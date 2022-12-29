В ближайшие недели от компании Samsung ждут анонса смартфонов серии Galaxy A очередного поколения. Одним из них станет аппарат Galaxy A34. Сведения о нём уже публиковались, а теперь можно ознакомиться с результатами его тестирования и некоторыми характеристиками.
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Galaxy A34 обнаружился в базе данных бенчмарка Geekbench. Это версия устройства для Южной Кореи с модельным номером SM-A346N. Здесь установлена система на чипе MediaTek Dimensity 1080 и 6 ГБ оперативной памяти, хотя могут существовать и другие конфигурации памяти. Установлена также система Android 13.
В одноядерном тестировании смартфон набрал 778 баллов, в многоядерном 2332 балла. Это нормальная производительность для современных смартфонов средней ценовой категории.
Согласно прошлым утечкам данных, Galaxy A34 получит обновлённый внешний вид. Это же относится Galaxy A54 и к другим Galaxy A. Сзади вертикально располагаются три камеры с основной, сверхширокоугольной и макро. Сенсор глубины не предусмотрен.
Спереди находятся экран скорее всего с диагональю 6,5 дюйма и соотношением сторон 19,5:9. Размеры всего смартфона 161,3 х 77,7 х 8,2 мм, сообщает Gizmochina.