Galaxy A54 набрал в одноядерном тесте 776 баллов

В сетевой базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились два новых смартфона Samsung, что намекает на их скорый анонс. Это модели Galaxy A54 5G и Galaxy F04s. Первый войдёт в состав наиболее продаваемой серии смартфонов Samsung Galaxy A5x, второй же может появиться лишь в индийских магазинах Flipkart, так что не заинтересует российских покупателей.

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Galaxy A54 5G набрал 776 баллов в одноядерном тестировании и 2599 баллов в многоядерном. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 13 с оболочкой One UI 5. Рассматриваемая конфигурация имеет 6 ГБ оперативной памяти, хотя наверняка будет версия с 8 ГБ.

Процессором под номером S5E8835 может быть Samsung Exynos 1380, выпускаемый на смену модели 1280. У него четыре производительных ядра с частотой 2,4 ГГц и четыре экономичных 2 ГГц. Дополняет картину графический процессор Mali G68.

Предположительно, у Galaxy A54 5G ёмкость аккумулятора составляет 5100 мАч с зарядкой 25 Вт. Разрешение основной камеры составит 50 Мп, диагональ экрана 6,4 дюйма при частоте 120 Гц.

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Galaxy F04s относится к начальной ценовой категории. Он получил всего 163 балла в одноядерном тестировании и 944 балла в многоядерном. Используется чип MediaTek Helio P35 с графическим процессором PowerVR Rogue GE8320. Объём памяти 3 ГБ, операционная система Android 12, пишет GSMArena.