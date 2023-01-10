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Опубликованы снимки упаковки GeForce RTX 4070 Founders Edition на GPU AD104-250/251 с TGP 200 Вт
Nvidia собралась выпустить свой вариант видеокарты GeForce RTX 4070 Founders Edition
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Компания Nvidia готовит модель видеокарты RTX 4070 Founders Edition. Несколько дней назад говорилось, что она поступит в промышленное производство к середине февраля.

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Канал RedGamingTech поделился первыми фотографиями упаковки карты GeForce RTX 4070 Founders Edition. Коробка по внешнему виду напоминает упаковку карт GeForce RTX 4090 и RTX 4080 FE. При этом внутреннее содержимое у неё заметно отличается. Вырез для размещения карты намного меньше по сравнению с упаковками от RTX 4090 и 4080, так что и сама карта должна быть меньше.

Предположительно, её ширина составит 112 мм против 137 мм у GeForce RTX 4090 и RTX 4080 Founders Edition. GeForce RTX 4070 получит адаптер PCIe Gen5 и два 8-контактных разъёма, как и у большинства карт RTX 4070 Ti сторонних производителей.

При этом не существует карты GeForce RTX 4070 Ti Founders Edition. Nvidia хотела использовать кулер от RTX 4080, но потом карту превратили в RTX 4070 Ti. У Nvidia просто не осталось времени на производство новых кулеров с логотипом RTX 4070 Ti, так что эта модель была отдана на откуп партнёрам компании.

Характеристики карты пока неизвестны достоверно. GeForce RTX 4070 получит GPU AD104-250/251, пиковый TGP которого составит 200 Вт. Графические процессоры AD104-250 и AD104-251 почти не отличаются и последний не будет применяться в RTX 4060, как считалось прежде. Чип 251 имеет немного другую схему, что позволит сократить стоимость примерно на $1 и слегка поднять энергоэффективность.

Ранее говорилось о 5888 ядрах CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR6X с частотой 21 Гбит/с. Видеокарта будет использовать макет печатной платы PG141 SKU 345/343, что означает небольшой размер.

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GeForce RTX 4070 ожидается во второй половине года по цене от $599 до $699, сообщает WCCFTech.

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#nvidia #видеокарты
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