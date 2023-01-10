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Согласно источникам WCCF Tech будущие GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti будут основаны на вариантах графического процессора NVIDIA AD104. GeForce RTX 4070 Ti с AD104-250 (с 60 SM, 7680 ядрами CUDA) уже продается в розницу. Конечно, графические процессоры более низкого уровня будут использовать кристаллы AD104, которые не совсем подходят для RTX 4070 Ti.
В частности, RTX 4070 использует графический процессор AD104-251, который по слухам имеет 46 активных SM и 5888 ядер CUDA. GeForce RTX 4070 имеет те же 12 ГБ памяти 21 Гбит/с на 192-битной шине, что и недавно выпущенная RTX 4070 Ti.
Ожидается, что RTX 4060 Ti будет иметь на 57% ядер CUDA меньше, чем RTX 4070 Ti. К сожалению, у нас нет новой информации о подсистеме памяти RTX 4060 Ti. Кроме того, в новой информации нет подсказок относительно тактовой частоты графического процессора RTX 4070 и RTX 4060 Ti. Цифры TBP также выглядят расплывчатыми: RTX 4070 и RTX 4060 Ti по прогнозам будут потреблять около 200 Вт во время игр. Источники WCCF Tech предполагают, что эти карты мощностью 200 Вт по-прежнему будут иметь разъем питания 12VHPWR (16-контактный).
Что касается сроков новые слухи предполагают, что графические процессоры AD104-251 и AD104-250 поступят в производство в феврале и марте соответственно. Тем не менее вероятно, что они не появятся на полках до окончания Computex 2023 (конец мая / начало июня).