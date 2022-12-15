Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Восьмерым влиятельным в соцсетях лицам предъявлено обвинение в мошенничестве с ценными бумагами
Они смогли заработать махинациями с курсом акций более $114 млн
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Власти США арестовали восемь человек по подозрению к причастности к «массовой» афере с «пампами и дампами». Подозреваемых обвиняют в искусственном взвинчивании цен на акции благодаря своей популярности на платформах Twitter и Discord. Они смогли заставлять своих подписчиков покупать акции определённых компаний, а после роста цен на них продавать свои  акции и получать большие прибыли.

реклама

По данным Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам, с января 2020 года по апрель 2022 года группа из восьми влиятельных в социальных сетях лиц вступила в сговор. Их целью было убедить своих последователей скупать акции выбранных компаний.

В обвинении сказано, что у этих людей в сумме было около 1,5 млн подписчиков в Твиттере. Ещё они пользовались сервисом Discord «Atlas Trading» для продвижения фиктивных советов по акциям. Они даже выдавали себя за экспертов Уолл-стрит в торговом подкасте «Pennies: Going in Raw», который вели якобы вступившие в сговор Дэниел Найт и Митчелл Хеннесси.

Когда они заставляли достаточное количество людей скупить достаточно акций для роста их курса, они продавали свои собственные акции, при этом говоря своей аудитории, что продолжают «держать» их.

Уверенность в себе у злоумышленников была слишком велика, так что они вели себя не слишком осторожно. Во время чата в Discord Дэниел Найт и Том Куперман обсуждали нацеливание на компанию GTT Communications. Было сказано, что  покупку акций необходимо выполнить «правильным образом», то есть небольшими частями, чтобы не привлекать внимания. Очевидно, что если стояла цель не привлекать внимания, не стоило обсуждать эти планы в интернете и тем более говорить фраз вроде  «Мы отнимаем у грёбаных идиотов их деньги». Мошенники полагали, что их разговоры в Discord были приватными, но следователи либо получили стенограммы, либо записали разговоры.

Кроме Найта, Хеннесси и Купермана, Федеральный окружной суд Южного округа Техаса назвал имена и ники пяти других второстепенных авторов в социальных сетях. Им стали Эдвард Константинеску, Перри «PJ» Мэтлок, Джон Рыбарчик, Гэри Дил и Стефан Хрватин.

Прокуратура утверждает, что за два года использования этой схемы было заработано свыше $114 млн. Например, Рыбарчик, Делл, Куперман и Найт купили более 300 тысяч акций GTT Communications за $1,76 каждая. Заставив подписчиков думать, что компания находится на подъёме, они взвинтили цену и продали акции за $1,99, заработав на этом более $50000.

Всем восьмерым предъявлено 11 обвинений в мошенничестве с ценными бумагами и одно в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Министерство юстиции предъявило Константинеску дополнительное обвинение, связанное с незаконными денежными операциями. Эти обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы по каждому пункту. В сумме это может дать им 300 лет тюремного заключения, а Константинеску может получить ещё 10 лет сверху.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Это только уголовные дела, а ещё есть претензии со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, желающей забрать всю незаконную прибыль и активы. Она также может оштрафовать их, пишет Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#мошенничество
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
Почти 40 млн рублей каждый день - именно столько похищают мошенники со счетов россиян
Сбер запустил «симуляторы мошенничества» для обучения клиентов основам кибербезопасности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
446
Скорость электросамокатов и подобных средств передвижения будет ограничена 25 км/ч
27
MacBook Air с панелью OLED 13,3 дюйма выпустят в 2024 году
+
Фон дер Ляйен заявила, что ЕС передаст Украине 50 млн светодиодных ламп, которые заменят одну АЭС
29
Эксперты заговорили о закрытии биржи Binance – что происходит, и куда прятать Биткоины
11
Автор канала Майнеры в носках нашёл более правдоподобную причину плавления разъёмов питания RTX 4090
43
"Дьявол" благоразумно обойдет Россию и Белоруссию стороной, иначе ему может грозить запрет
2
Postal 4 возглавила список худших игр 2022 года по версии Metacritic
3
Укроборонпром планирует выпускать БПЛА Инквизитор с дальностью полета до 1000 километров
20
Появились официальные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и XT
1
В США ревнивый муж пытался отследить свою жену при помощи Apple AirTag - это стоило ему свободы
2
В Кремле подтвердили, что ЗРК Patriot станут законной военной целью в случае их поставки на Украину
27
Получен суперсплав с "иммунитетом" к околопредельным минусовым температурам
+
Next Gen-версия The Witcher 3 оказалась недоступна геймерам из РФ – как поиграть в культовую игру
19
Ученым впервые в истории удалось достичь чистого производства энергии термоядерного синтеза
+
GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce RTX 4090 – сколько лет можно просидеть на флагмане без апгрейда
7
Инсайдер сообщил, что американские ученые успешно провели реакцию ядерного синтеза
6
«ВКонтакте» запустила сервис VK NFT
2
Исследование показало, что дистанционная работа повышает вовлечённость сотрудников
2
Сколько денег вы готовы потратить на видеокарту – 5 игровых моделей для разумных геймеров
13

Популярные статьи

Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
514
Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
48
Фантастические перекупы на Авито
22
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
248
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
45
Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1
35
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
85
В США испытали гиперзвуковую ракету, стоит ли России опасаться и поставят ли ее на Украину
32
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
6
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
124

Сейчас обсуждают

3000kyky Sakh
14:40
Просто автор не учитывает тот момент, что Россия в ООН на птичьих правах с молчаливого согласия международного сообщества. И хоть исключать ее из ООН никто несобирается, но на право там находиться, не...
В США вновь звучат голоса в поддержку исключения России из Совета Безопасности ООН
Шеша жив!
14:39
нет лучше влагалища, чем очко товарища это про вашу сладкую парочку
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Антон Васильев
14:39
Иди ты лесом, бесполезное, я для страны своей много чего сделал и ещё сделаю, а ты кислород только переводишь.
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Кружит голову Ландыш
14:37
Шешун вот чё тупишь то. Начни с красивой барышни которая в пивнухе на разливе. Ты к ней каждый день ходишь. Вы уже знакомы. Давай подкатывай к ней свои яйца, не тупи.
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Аye
14:37
🇩🇪🇷🇺Жители Германии стали приезжать в Калининград на зимовку Жители Германии стали переезжать на зиму в Калининградскую область, чтобы избежать уплаты высоких счетов по ЖКХ, сообщил глава региона...
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Антон Васильев
14:37
Я про то, что бабы на раслабоне и не боятся осуждения общества и отдаются мало мальски каждому симпатичному мужику
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Шеша жив!
14:37
лучше ты иди на фронт, ты же тут рембо комнатный
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Антон Васильев
14:35
Иди ты на фронт, тут ты никому уже не нужен
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Аye
14:35
Ну ты же пишешь про доступных женщин, я же не в Москве живу, тут у меня вообще хохлушек нету. Они в Ростове, в Краснодаре. В апшеронске их вообще нету, мне Лёха пообещал какую-то проститутку найти, но...
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Вежливый_N_A_S_A_M-S
14:34
«Ад на земле»: в Германии показали новые кадры разгрома россиян под Угледаром Украинские дроны заметили продвижение врага, после чего ВСУ нанесли удар.
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем