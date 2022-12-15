Они смогли заработать махинациями с курсом акций более $114 млн

Власти США арестовали восемь человек по подозрению к причастности к «массовой» афере с «пампами и дампами». Подозреваемых обвиняют в искусственном взвинчивании цен на акции благодаря своей популярности на платформах Twitter и Discord. Они смогли заставлять своих подписчиков покупать акции определённых компаний, а после роста цен на них продавать свои акции и получать большие прибыли.

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По данным Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам, с января 2020 года по апрель 2022 года группа из восьми влиятельных в социальных сетях лиц вступила в сговор. Их целью было убедить своих последователей скупать акции выбранных компаний.

В обвинении сказано, что у этих людей в сумме было около 1,5 млн подписчиков в Твиттере. Ещё они пользовались сервисом Discord «Atlas Trading» для продвижения фиктивных советов по акциям. Они даже выдавали себя за экспертов Уолл-стрит в торговом подкасте «Pennies: Going in Raw», который вели якобы вступившие в сговор Дэниел Найт и Митчелл Хеннесси.

Когда они заставляли достаточное количество людей скупить достаточно акций для роста их курса, они продавали свои собственные акции, при этом говоря своей аудитории, что продолжают «держать» их.

Уверенность в себе у злоумышленников была слишком велика, так что они вели себя не слишком осторожно. Во время чата в Discord Дэниел Найт и Том Куперман обсуждали нацеливание на компанию GTT Communications. Было сказано, что покупку акций необходимо выполнить «правильным образом», то есть небольшими частями, чтобы не привлекать внимания. Очевидно, что если стояла цель не привлекать внимания, не стоило обсуждать эти планы в интернете и тем более говорить фраз вроде «Мы отнимаем у грёбаных идиотов их деньги». Мошенники полагали, что их разговоры в Discord были приватными, но следователи либо получили стенограммы, либо записали разговоры.

Кроме Найта, Хеннесси и Купермана, Федеральный окружной суд Южного округа Техаса назвал имена и ники пяти других второстепенных авторов в социальных сетях. Им стали Эдвард Константинеску, Перри «PJ» Мэтлок, Джон Рыбарчик, Гэри Дил и Стефан Хрватин.

Прокуратура утверждает, что за два года использования этой схемы было заработано свыше $114 млн. Например, Рыбарчик, Делл, Куперман и Найт купили более 300 тысяч акций GTT Communications за $1,76 каждая. Заставив подписчиков думать, что компания находится на подъёме, они взвинтили цену и продали акции за $1,99, заработав на этом более $50000.

Всем восьмерым предъявлено 11 обвинений в мошенничестве с ценными бумагами и одно в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Министерство юстиции предъявило Константинеску дополнительное обвинение, связанное с незаконными денежными операциями. Эти обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы по каждому пункту. В сумме это может дать им 300 лет тюремного заключения, а Константинеску может получить ещё 10 лет сверху.

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Это только уголовные дела, а ещё есть претензии со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, желающей забрать всю незаконную прибыль и активы. Она также может оштрафовать их, пишет Techspot.