Согласно сообщению информационного агентства CNBC, Apple рассматривает вопрос переноса части производства планшетов iPad из Китая в Индию. Речь идёт о переговорах Apple с официальными лицами правительства Индии, но конкретных шагов в этом направлении пока предпринято не было. Если план будет реализован, присутствие Apple в этой стране станет ещё более заметным.
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Желание вывести значительную часть производства из Китая появилось у Apple после протестов из-за строгой политики по борьбе с коронавирусом. В ноябре Apple сообщила, что поставки iPhone из-за карантина в Китае будут задерживаться. В результате их продажи в последнем квартале года снизятся.
Apple запустила производство iPhone в Индии в 2017 году, начав с модели iPhone SE. В 2020 году там стали выпускать iPhone 11, ставший первым подобным премиальным аппаратом Apple из Индии. В 2022 году Foxconn India запустила производство iPhone 14, впервые начав выпускать в Индии премиальный айфон в год его анонса.
Специалисты полагают, что дефицит высококвалифицированных специалистов с опытом создания сложных устройств вроде iPad может помешать планам Apple в Индии. Внешнеполитический климат сейчас тоже оставляет желать лучшего в свете роста напряжённости в отношениях Индии и Китая. В последние годы две страны ведут территориальные споры, что привело к росту военного присутствия на границе стран.
Кроме выпуска iPhone нынешнего поколения на Foxconn India, Apple диверсифицировала список контрактных производителей в стране, отдав некоторые заказы местным компаниям Pegatron и Wistron.
Foxconn планирует в четыре раза нарастить численность персонала в Индии, чтобы устранить дефицит iPhone. По оценкам JP Morgan, к 2025 году Apple перенесет в Индию производство почти четверти айфонов. Что касается iPad и Apple Watch, Вьетнам может производить пятую часть. Ещё Apple рассматривает в качестве потенциальных производственных площадок Малайзию и США, сообщает Neowin.