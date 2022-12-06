Ждать предстоит чуть более трёх месяцев

В этом году EA и Respawn Entertainment анонсировали очередную игру «Звёздные войны» под названием Survivor, но тогда не слишком конкретно говорилось про её появление в 2023 году. Официальных сведений с тех пор не появлялось, но поспешно опубликованная страница в магазине Steam показала релиз 16 марта 2023 года.

реклама

Потом страницу удалили, но наблюдательные посетители успели её заметить. Кроме даты релиза, там было расширенное описание игры, бонусы за предварительный заказ, делюкс-издание и системные требования для ПК.

Действие игры происходит спустя пять лет после событий Star Wars Jedi: Fallen Order. Рыцарь-джедай Кэл Кестис покажет новые способности Силы и стили сражений на световых мечах. Бонусы за предзаказ и версия Deluxe содержат скины бластера, который Кэл будет носить с собой. Остаётся узнать больше про игровой процесс, чтобы понять, как эта игра сочетается с боевой системой в стиле Souls.

Ниже описаны системные требования, которые к моменту релиза игры вполне могут поменяться:

Если верить удалённой информации, при предварительном заказе стандартного издания игроки получат «вдохновлённый Оби-Ваном Кеноби косметический набор Jedi Survival». Он содержит костюм, световой меч и бластер. Издание Deluxe предлагает ещё больше косметических предметов в стиле Хана Соло и Люка Скайуокера.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Respawn впервые представит игровой процесс Star Wars Jedi: Survivor в прямой трансляции мероприятия The Game Awards 8 декабря, в четверг. Может быть, тогда станет известно, является ли дата релиза 16 марта 2023 года верной, надеется Neowin.