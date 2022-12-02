Падение стоимости видеокарт может оказаться временным явлением

После необычайно высоких цен на видеокарты в 2021 и 2022 годах в последнее время они спустились с небес на землю. Проблема может быть в том, что введённые в этом году тарифные льготы истекают в конце декабря. В результате стоимость видеокарт последнего поколения может вырасти.

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На карты и другие устройства с 1 января могут быть введены 25-процентные пошлины на импорт. Это произойдёт, если офис Торгового Представителя США (USTR) не продлит исключения. Решение пока не принято.

Администрация Дональда Трампа в своё время ввела тарифы на товары китайского производства. В марте USTR ввела исключения для сотен продуктов, среди которых печатные платы (PCB). Под это определение попадают в том числе материнские платы и видеокарты. Это решение было принято по настоянию производителей вроде Nvidia и HP, ссылающихся на отсутствие производства видеокарт за пределами Китая.

Освобождение от тарифов должно было понизить цены, но во времена криптовалютной лихорадки и дефицита из-за пандемии это было невозможно. Цены пришли в норму только в последние месяцы после спада криптовалют и положившего конец майнингу перехода Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake.

Если тарифы на импорт вернуться, видеокарты Nvidia GeForce RTX 4000 могут значительно подорожать по сравнению с их предшественниками RTX 3000. Недавний анализ сайта 3DCenter показал, что флагманская RTX 4090 за $1600 даёт лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с RTX 3090, а вот модель 4080 по этому соотношению уступает карте 3080. Теперь предстоит ждать появления карты 4070 Ti и цен на неё.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг защищает цены на RTX 4000, говоря о смерти закона Мура (снова). Цены на современную электронику не наводят на мысль о снижении стоимости отдельного транзистора. Наоборот, переход на более продвинутый техпроцесс 4 нм от TSMC дорого обходится.

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Тарифы вряд ли вернут высокие цены времён расцвета криптовалют, но они не помогут в борьбе с инфляцией. Уловки вроде переноса конца производственного процесса за пределы Китая тоже не помогут, так как исключения включают и незавершённые печатные платы, а не только готовые продукты, пишет Techspot.