Большинство компаний-участников планируют и дальше придерживаться такого графика

С февраля этого года организация Four Day Week Global (4DWG) проводила тестирование 4-дневной рабочей недели с десятками компаний и сотнями сотрудников в США, Ирландии и некоторых других странах. Теперь стали известны результаты этого тестирования. Они оказались весьма успешными. Из 33 принявших участие в проекте компаний 27 поделились полученным опытом в рамках опроса. По шкале от 0 (очень плохо) до 10 (очень хорошо) на вопрос о влиянии 4-дневной рабочей недели на компанию в целом средняя оценка составила 9. За производительность труда поставили в среднем 7,7.

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Для участия в проекте компании должны были пообещать не снижать зарплату и сократить рабочее время. Большинство выбрали 4-дневный 32-часовой график с выходным в пятницу.

4DWG сообщает, что 18 компаний продолжат 4-дневную рабочую неделю, ещё 7 не приняли окончательного решения. Одна компания склоняется к продолжению, другая не определилась. Никто напрямую не сказал, что не собирается продолжать.

Среди сотрудников подавляющее большинство заявили, что хотят продолжить. Такие показатели самочувствия, как стресс, усталость, эмоциональное выгорание и конфликт между работой и семьей, были уменьшены. Также улучшилось физическое и психическое здоровье работников. В отчёте сказано, что сотрудники использовали дополнительный выходной для домашних дел, хобби и ухода за собой.

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Концепция 4-дневной рабочей недели возникла не вчера. В годы пандемии она стала набирать популярность. 4DWG считает, что сокращение рабочей недели станет очевидным ответом на проблемы в работе и принесёт социальные, экономические и климатические выгоды, пишет Techspot.