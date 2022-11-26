При этом ранее было обещано, что больше увольнений не будет

Спустя несколько дней после объявления сотрудникам Twitter о том, что масштабных увольнений больше не будет, Илон Маск уволил около 50 инженеров. Также он сообщил, что на следующей неделе вступит в силу «всеобщая амнистия» заблокированных аккаунтов.

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Во время общего собрания сотрудников Twitter в понедельник Маск обещал больше никого не увольнять. Ранее он уже сократил штат сотрудников с 7500 до 2300 человек. Половина сотрудников уволилась, значительная часть после того, как была поставлена перед выбором: стать частью «хардкорного» Twitter или уйти с трёхмесячным выходным пособием.

В среду случились очередные увольнения в рамках новой программы проверки кода компании. В ней инженеры должны еженедельно представлять образцы своей работы. Код некоторых был признан неудовлетворительным.

Некоторых оставшихся предупредили, что и они могут потерять работу. «Несоответствие ожиданиям может привести к вашему увольнению. Пожалуйста, используйте эту возможность, чтобы восстановить наше доверие и продемонстрировать ваш вклад в команду и компанию», — говорится в электронных письмах.

Уволенным инженерам предложили четырёхнедельную зарплату, если они подпишут соглашение и откажутся от претензий к Twitter. Одним из уволенных инженеров стал Икухиро Ихара, в 2017 году удвоивший лимит символов в твитах до 280.

Маск опубликовал опрос, должен ли Twitter дать амнистию заблокированным аккаунтам. Свыше трёх миллионов человек (72,4%) ответили утвердительно. Амнистия стартует на следующей неделе.

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Возвращение забаненных может не понравиться рекламодателям. Некоторые из них уже приостановили рекламу на платформе из-за опасений, что её токсичная репутация при Маске станет ещё хуже. Однако Маск неоднократно говорил, что хочет больше полагаться на собственные источники дохода, вроде подписки Twitter Blue за $8 в месяц, а не на рекламу. Осталось только воплотить это в реальность и не обанкротиться, пишет Techspot.