Статусы пользователей станут более разнообразными

Мессенджер WhatsApp непрерывно представляет новые функциональные возможности и поначалу они тестируются в бета-версиях приложений на платформах iOS или Android. На этот раз компания работает над новой возможностью в разделе «Статус» в бета-версии на iOS.

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Сайт WABetaInfo заметил эту функцию в бета-обновлении на iOS и показал скриншот интерфейса. Судя по интерфейсу, разработчики хотят дать возможность публиковать голосовые статусы продолжительностью до 30 секунд. Другие пользователи будут видеть эти голосовые статусы посредством значка микрофона в правом нижнем углу. Такой же значок можно увидеть в индивидуальных и групповых чатах.

В разделе статуса обычно показываются видео и изображения, которыми поделились пользователи. Скоро выбор статусов будет расширен. Пока бета-версия приложения доступна для ограниченного числа пользователей из программы тестирования. Обновления статуса обычно сохраняются в течение суток и так может быть и с голосовыми обновлениями.

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Данная функциональность впервые была обнаружена в бета-версии приложения на Android под номером 2.22.21.5. Сроки её появления в финальном варианте приложение неизвестны, сообщает Gizmochina.