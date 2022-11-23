Анонс в Китае состоится уже в среду

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Компания Honor сегодня в Китае представляет линейку смартфонов Honor 80. Вчера стало доступным изображение моделей Honor 80 SE, Honor 80 и Honor 80 Pro. Были также названы основные спецификации модели Honor 80 SE. Теперь на сайте Weibo обнаружились новые сведения касательно Honor 80 SE.

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Аппарат получит экран типа OLED размером 6,67 дюйма с разрешением 1080 х 2400 пикселей, частотой 120 Гц, 10-битными цветами, цветовым диапазоном DCI-P3 и HDR10. Экран обладает изогнутыми краями и отверстием по центру.

Разрешение передней камеры внутри этого отверстия равно 32 Мп. Сзади основная камера должна быть 64 Мп, сверхширокоугольная 5 Мп и макро 2 Мп. Установлена система Android 12 с оболочкой Magic UI 7.0.

Внутри находится процессор MediaTek Dimensity 900. Существует два варианта смартфона: с объёмом памяти 8/256 ГБ и 12/512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4600 мАч при наличии зарядки 66 Вт.

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Размеры корпуса равны 161,3 х 73,4 х 7,7 мм, вес 175 г. Доступны несколько цветовых вариантов, включая розовый и чёрный. Стоимость пока не называется, сообщает Gizmochina.