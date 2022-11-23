HMD Global, выпускающая мобильные под брендом Nokia компания, недавно представила в Индонезии два смартфона начальной ценовой категории, модели Nokia C21 Plus и Nokia C31. Теперь к ним присоединяется ещё и планшет.
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Модель Nokia T21 была анонсирована пару месяцев назад, но только теперь в этой стране. Устройство предлагается исключительно в сером цвете и стоит около $210 в пересчёте с местной валюты. Продажи должны стартовать в декабре.
Планшет обладает прочным алюминиевым корпусом, на 60% покрытым переработанным пластиком. Используется экран IPS LCD размером 10,36 дюйма с разрешением 2000 х 1200 и яркостью 400 нит.
Внутри находится процессор UNISOC T612 с восемью вычислительными ядрами и графическим чипом Mali-G57. Ещё есть 4 ГБ памяти LPDDR4, а объём хранилища 64 ГБ и 128 ГБ можно расширить картами microSD на 512 ГБ.
Сзади располагается камера с разрешением 8 Мп с автофокусом и светодиодной вспышкой. Разрешение передней камеры такое же. Корпус защищён стандартом IP52 от пыли и воды.
Установлена прошлогодняя система Android 12. Производитель обещает две следующие версии Android и три года ежемесячных обновлений безопасности. Ёмкость батареи составляет 8200 мАч при зарядке 18 Вт, пишет Gizmochina.