Осталось добиться рентабельности промышленного производства графеновых чипов

Во время Китайской международной конференции по инновациям среди участников обсуждалось использование технологии на основе графена. Она должна сменить современные кремниевые чипы, для чего в Китае создали консорциум.

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С каждым годом ограничения кремния проявляются всё ярче. Производители ищут способы создания более надёжных и эффективных чипов. Графен обладает высокой подвижностью электронов благодаря состоящей из небольшого количества примесей, рассеивающих электроны поверхности. У него в 10 раз более высокая по сравнению с кремнием производительность и ниже энергопотребление. Chint Group, Шанхайский институт электрических кабелей, Шанхайская функциональная платформа технологий графеновой промышленности и другие учреждения совместно попробуют создать чипы из графена.

Графен состоит из расположенного «в гексагональной решётке атомов углерода» отдельного слоя. Он в 200 раз прочнее стали и тем более кремния. Тепло- и электропроводность у него лучше, чем у меди, что важно не только для чипов, но и для создания эффективных батарей и не только. Графен лёгкий, менее одного миллиграмма на квадратный метр.

В 2010 году IBM показала графеновые пластины с частотой транзисторов до 100 ГГц. Было сказано, что чипы могут быть изготовлены с частотой транзисторов 500-1000 ГГц, но промышленного производства так и не случилось.

Впрочем, не стоит терять надежды. Чем больше компаний ищут способы заменить кремний графеном, тем выше вероятность добиться успеха на этом пути и начать получать прибыль.

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Главные проблемы графена в полупроводниковых чипах связаны со стоимостью разработки и производства. Именно это пока тормозит начало промышленного производства чипов из него, сообщает WCCFTech.