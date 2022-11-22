TSMC может испытывать задержки в производстве

Компания Qualcomm не исключает возможности снова начать производить свои системы на чипах на заводах Samsung. Речь идёт о флагманских процессорах Snapdragon будущего года. Что касается тайваньской компании TSMC, говорят о её проблемах с техпроцессом 3 нм. Это повышает шансы Samsung на получение заказа на выпуск Snapdragon 8 Gen 3.

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TSMC сейчас одна производит для Qualcomm процессоры Snapdragon 8 Gen 2 на техпроцессе 4 нм. На следующий год ситуация складывается более неопределённая. Инсайдер @OreXda из Twitter полагает, что Samsung находится в более выгодной позиции для получения заказа из-за проблем у TSMC при разработке техпроцесса 3 нм.

Недавно появлялась информация о том, что цены на пластины TSMC 3 нм превысили уровень в $20000. Для Qualcomm в свете этого было бы неправильно полагаться только на одного производителя Snapdragon 8 Gen 3, так как стоимость была бы слишком высокой. Правда, и у Samsung якобы есть проблемы с техпроцессом 3 нм GAA, а уровень выпуска годных чипов достигает потрясающего воображения (в плохом смысле) значения в 20%. Южнокорейский производитель обратился за помощью к американской фирме Silicon Frontline Technology, которая должна помочь повысить этот показатель.

Пока ничего не говорится о том, нашла ли Samsung других клиентов на техпроцесс 3 нм. Если годных чипов с пластины будет получаться больше нынешнего, техпроцесс GAA даст ряд преимуществ, в том числе снижение энергопотребления на 45% и повышение производительности на 23%.

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Техпроцесс GAA 3 нм второго поколения может добраться до этапа промышленного производства в 2024 году и даст ещё больше плюсов в плане производительности и энергоэффективности. Если так, у Samsung может получиться отнять некоторую долю рынка у лидирующей среди производителей чипов TSMC, пишет WCCFTech.