Китайский производитель готовит новые гибкие аппараты

В прошлом году ежегодное мероприятие Oppo Inno Day началось 14 декабря, когда анонсировали чип MariSilicon X и выдвижную камеру, а на следующий день смартфон Find N. Скоро на этом же мероприятии ожидается дебют этого новой версии аппарата.

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Инсайдер Digital Chat Station пишет, что Find N2 и новый Find N2 Flip ожидаются в середине декабря. Точная дата пока не называется.

Пока же производитель разослал приглашения на анонс аппаратов Oppo Reno9 на 24 ноября, но это смартфоны только средней ценовой категории. Если верить имеющимся сведениям, это будут устройства с процессорами Snapdragon 778G, Dimensity 8100 и Snapdragon 8 Gen 1. Уже был представлен смартфон на Snapdragon 8 Gen 2. Модель Find X6 Pro должна поступить в продажу уже в этом году.

Изображения гибкого смартфона Oppo Find говорят о процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ хранилища и чипе MariSilicon X для обработки изображений. В раскрытом виде диагональ внутреннего экрана 7,1 дюйма. Это панель типа LTPO AMOLED с частотой 120 Гц. Ёмкость аккумулятора составляет 4520 мАч. Могут быть установлены камеры 50 Мп, 48 Мп и 32 Мп.

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Вертикально складываемый Oppo Find N2 Flip получит внутренний экран 6,8 дюйма и внешний 3,26 дюйма, оба типа OLED. Разрешение главной камеры составит 50 Мп, но сенсор IMX766 против более современного IMX890 в крупной модели. Разрешение сверхширокоугольной камеры 8 Мп, ёмкость аккумулятора 4300 мАч, процессор Dimensity 9000, пишет GSMArena.