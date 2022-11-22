Создатель мессенджера Signal может помочь с этим

В понедельник генеральный директор социальной сети Twitter Илон Маск поделился сведениями относительно будущих нововведений. В частности, было сказано о появлении прямой переписки между пользователями.

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Маск рассказал, что компания работает над шифрованием этой переписки, о чём уже говорилось прежде. Он хочет дать пользователям возможность общаться без опасений за конфиденциальность своих данных, чтобы даже в случае утечек из Twitter в интернет никто не мог прочитать зашифрованную переписку. Подобные происшествия с различными сервисами уже случались неоднократно.

В частности, в самом Twitter ещё в 2018 году признали, что ошибка в одном из его интерфейсов прикладного программирования привела к утечке некоторых сообщений сторонним программистам. Ошибка якобы затронула всего 1% пользователей, но при их количестве в тот момент в 340 млн пострадавших учётных записей могло быть 3,4 млн.

Twitter работает над зашифрованными персональными сообщениями с 2018 года, но до сих пор они так и не появились. Быть может, с новым руководством это скоро изменится.

Маск также похвалил мессенджер Signal с зашифрованными сообщениями. По его словам, создатель Signal Мокси Марлинспайк «потенциально готов помочь» при разработке зашифрованных персональных сообщений в Twitter. «Мокси Марлинспайк работал в Twitter и несколько лет назад готов был работать над зашифрованными персональными сообщениями, но получил отказ руководства и создал Signal», — рассказал Маск.

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Кроме зашифрованной переписки, Twitter может предложить в личных чатах голосовую и видеосвязь. В отличие от Signal, где нужно обмениваться телефонными номерами, система учётных записей Twitter позволяет совершать безопасные звонки. Это позволит не говорить собеседникам свой номер телефона, пишет Neowin.