Компания OnePlus сейчас работает над очередным смартфоном серии Ace. В начале ноября стали известны кое-какие характеристики будущего устройства, а теперь эти данные были дополнены.
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Речь идёт о смартфоне Ace 2, который может быть переименованным вариантом Realme GT Neo 5. Инсайдер Йогеш Брар в Твиттере назвал ряд спецификаций устройства. Среди них экран Fluid AMOLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. На экране находится вырез для камеры.
Работает аппарат на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, у него 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ хранилище. Скорее всего установлена операционная система Android 13 с оболочкой ColorOS сверху. Сзади ожидается наличие трёх камер. Основная среди них будет 50 Мп с сенсором Sony IMX890, сверхширокоугольная 8 Мп и ещё 2 Мп. Разрешение передней камеры составит 16 Мп.
Ёмкость батареи должна быть 5000 мАч, мощность зарядки 100 Вт. Это меньше, чем 150 Вт в смартфоне Ace первого поколения, пишет Gizmochina.