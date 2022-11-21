Последний флагман от Qualcomm задал новую планку для производителей систем на чипе под Android-смартфоны

В бенчмарке Geekbench 5 обнаружился смартфон Vivo X90 Pro Plus на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Инсайдер Ice Universe сообщил в Твиттере, что ядро Cortex-X3 этого чипа работает на частоте 3,2 ГГц. Это чуть ниже по сравнению с разогнанной версией процессора, где частота этого вычислительного ядра составляет 3,36 ГГц. Это не помешало чипу установить рекорд, преодолев отметку в 5000 баллов в многоядерном тесте. Результат составил 5106 баллов.

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Qualcomm нужно поработать над одноядерной производительностью, которая оставляет желать лучшего, но Snapdragon 8 Gen 2 впечатляет при многоядерных нагрузках. Достижению могло поспособствовать новое сочетание вычислительных ядер 1 + 4 + 3. В частности, речь идёт о четырёх ядрах Gold с частотой 2,8 ГГц.

Несмотря на использование частот по умолчанию, Snapdragon 8 Gen 2 в составе смартфона X90 Pro Plus быстрее чипа из Samsung Galaxy S23 Ultra. Ранее этот же бенчмарк показал, что у южнокорейского производителя ядро Cortex-X3 работает на частоте 3,36 ГГц вместо 3,2 ГГц. Теоретически чем выше частоте, тем лучше результат в тестах, но на практике получилось наоборот и смартфон Vivo выиграл по многоядерной скорости.

Быть может, Samsung целенаправленно занижает скорость процессора с целью повысить продолжительность работы между подзарядками и уменьшить нагрев. Впрочем, до начала продаж смартфонов у Samsung ещё есть время поменять их характеристики.

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Несмотря на прирост производительности нового Snapdragon, чип Apple A16 Bionic сохраняет лидерство. Правда, прошлогодний A15 Qualcomm опередить всё же смогла, пишет WCCFTech.