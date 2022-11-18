Это стало максимальным спадом со времён финансового кризиса 2008 года

Снижение спроса на электронные устройства в этом году влияет на производство памяти и прочих компонентов. В минувшем квартале цены в очередной раз снизились вместе с необычно большим падением доходов. Аналитики не берутся назвать сроки изменения ситуации. Пока же производители сокращают объём производство и откладывают планы модернизации.

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По данным компании TrendForce, мировые доходы от памяти DRAM в минувшем квартале по сравнению со вторым сократились на 28,9%. Это наибольший спад доходов от памяти со времён финансового кризиса 2008 года.

Контрактные цены на DRAM в прошлом квартале сократились на 10–15% по сравнению с показателями кварталом ранее. Этот спад примерно совпадает с июльскими прогнозами TrendForce, когда цены сократились на 10,6% по сравнению с показателями годичной давности. Поставки памяти DRAM для серверов тоже стали меньше.

Среди трёх главных производителей DRAM доход Samsung понесла наибольшие потери, потеряв 33,5%. Несмотря на это, доля рынка у южнокорейского производителя увеличилась с 40% до 43%. Доход компаний SK Hynix и Micron уменьшился на четверть. Падение акций Micron самым малым среди этих компаний.

Из шести ведущих компаний Nanya пострадала больше остальных, потеряв 40,8% из-за наибольшей зависимости от DRAM и клиентов с материкового Китая. PSMC потеряла 40% дохода от DRAM. Уменьшение объёма поставок Winbond стало причиной падения дохода на 37,4%.

Сложившееся на рынке положение дел заставляет компании приостановить или замедлить планы по расширению и переводу производства на передовые технологии. Спад спроса на модули камер заставило Samsung ограничить переход с DRAM на сенсоры CMOS. Micron отложила промышленное производство технологического узла 1-бета. Winbond уменьшила объём производства на заводе в Тайчжуне и отложила промышленное производство на новом заводе в Гаосюне.

Спад продаж привёл к падению цен на оперативную память и SSD по ходу всего 2022 года. Это на руку желающим прикупить оперативную память и твердотельные накопители.

Спад спроса затронул телевизоры, смартфоны, хромбуки, видеокарты и прочие устройства. Компании вроде Nvidia, Intel, Meta и Amazon, понесли финансовые потери. Apple сохранила стабильность благодаря продажам компьютеров Mac.

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В прошлых отчётах аналитики не смогли спрогнозировать, сколько времени в следующем году уйдёт на восстановление рынка технологий. Сейчас TrendForce полагает, что у поставщиков DRAM возникнут проблемы с корректировкой запасов в первом полугодии 2023 года, пишет Techspot.