Последние результаты в разных тестах заставляют усомниться в надёжности Защитника Microsoft

На этой неделе компания AV-TEST по оценке антивирусных программ огласила результаты очередного тестирования антивирусов для пользователей домашних компьютеров. AV-TEST впервые провела тестирование в системе Windows 11. Результаты встроенного туда антивируса Защитник Microsoft оказалась печальными. Он занял последнее место, поделив его с ещё одним антивирусом. В Windows 10 Защитник Microsoft обычно проявлял себя значительно лучше.

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Компания AV-Comparatives сразу после этого поделилась результатами своих тестов. Там было установлено, что Защитник Microsoft тормозит систему больше других протестированных антивирусов. Копирование файлов, архивирование и установка приложений плохо сказываются на работе Защитника.

AV-TEST рассматривает антивирусные продукты с применением своей оценки AV-C или AVC, а также оценки PCMark. У AVC максимум составляет 90, у PC Mark она превышает 100. Влияние на производительность получается вычитанием общей оценки из 190. В итоге, чем ниже оценка влияния, тем лучше. Microsoft заняла последнее место с 27,7 баллами, больше других антивирусов тормозя компьютеры.

Для оценки AV-берутся округлённые средние значения первого и последующих тестов копирования файлов. При запуске приложений учитывались тесты только после первого. Чем быстрее работает приложение, тем больше баллов получает.

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Microsoft получила минимальный рейтинг Standard, как и антивирус Total Defense, пишет Neowin.