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Nvidia исправила вызывающую 100% использования видеокарт GeForce ошибку Windows 11
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Компания Nvidia устранила неполадку в работе версии операционной системы Windows 11 (чаще всего 22H2), приводящую к лишней нагрузке на видеокарту. Решение пришло с очередным обновлением драйвера GeForce Game Ready WHQL под номером 526.98.

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Nvidia зафиксировала, что ошибка в диспетчере окон рабочего стола (DWM) становилась причиной ложных показаний нагрузки её видеокарт. Пользователи рассказывали, что значения нагрузки были близки к 100%, даже если компьютер почти целиком простаивал.

Nvidia какое-то время трудилась над проблемой DWM. Прежде компания советовала отключить аппаратно-ускоренное планирование GPU в настройках Windows, чтобы устранить этот баг.

Есть и другие проблемы со скоростью устройств на Windows 11 22H2. Microsoft недавно признала это, получив большое число откликов пользователей и обозревателей. Это относится к компьютерам не только с видеокартами Nvidia, но и с процессорами AMD Ryzen.

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Кроме исправления ошибки DWM, драйвер GeForce 526.98 предназначен для ряда новых игр и приносит поддержку представленной в среду видеокарты RTX 4080, пишет Neowin.

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