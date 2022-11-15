Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Google выплатит исследователю $70000 за обнаружение ошибки обхода экрана блокировки на Android
Желательно обновить систему до последней версии
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Очередной исследователь в сфере информационной безопасности стал богаче на сумму в размере $70000. Для этого ему потребовалось найти способ разблокировки Android-устройств без пароля, причём произошло это случайно.

реклама

Исследователь Дэвид Шютц из Венгрии сообщил о нахождении уязвимости высокой степени опасности под номером CVE-2022-20465. Это обход блокировки экрана из-за логической ошибки в коде, способный стать причиной локального повышения привилегий пользователя без дополнительных исполнительных привилегий.

Эксплоит требует физического доступа к Android-устройству. Тогда можно обмануть блокировку экрана с защитой пин-кодом, графическим ключом, паролем, отпечатком пальца или лицевым распознаванием. Уязвимость была открыта на смартфоне Pixel 6 в процессе отправки ряда текстовых сообщений.

После подключения зарядного устройства и перезагрузки аппарата он запросил пин-код SIM-карты, который отличается от пин-кода экрана блокировки. Этот код создан, чтобы помешать пользоваться чужой найденной или украденной SIM-картой. Как это бывает со многими, Шютц не вспомнил этот  код. После трёх неудачных попыток SIM-карта заблокировалась.

Единственный способ сброса заблокированной SIM-карты заключается в использовании персонального кода разблокировки (PUK). Этот код может быть напечатан на упаковке SIM-карты или его можно спросить в техподдержке оператора связи. Шютц нашёл упаковку и сбросил пин-код. Вместо запроса пароля от экрана блокировки аппарат запросил сканирование отпечатка пальца.


Шютц обнаружил, что воспроизведение этих действий без перезагрузки устройства позволяет обойти блокировку экрана, не вводя даже отпечаток пальца. Это сработало на Pixel 6 и Pixel 5. Google закрыла уязвимость в обновлении Android от 5 ноября, но у злоумышленников было полгода на её применение. Все устройства на Android 10–13, не получившие патча за ноября, остаются уязвимыми. Их количество может исчисляться десятками миллионов.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Google готова платить до $100000 сообщившему об ошибках обхода блокировки экрана. Шютц получил $70000, так как прежде кто-то уже сообщал об этой уязвимости, но в Google не смогли воспроизвести указанный этим человеком порядок действий, пишет Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#android #google #безопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Pixel Fold выйдет в мае 2023 года по цене 1799 долларов
Первый складной смартфон от Google показали на рендерах
Языки, на которых написаны Linux и Windows, признаны крайне небезопасными - АНБ США против C/C++
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сборка от красных дешевле 45 тысяч рублей, с возможностью играть на ультра настройках ближайшие годы
29
Майнеры начинают добывать три разных токена одновременно
11
Киты выводят Биткоин с бирж, а паника усиливается – курс ВТС может обвалиться ниже $13 000
23
Samsung S23 Ultra - 200-мегапикселей и Snapdragon 8 Gen2
7
Илон Маск признался, что слишком много работает
3
Ремастер Witcher 3 выйдет через месяц – улучшенные текстуры, продвинутая графика и волшебные лучи
5
MediaTek представила чипсет Pentonic 1000
+
В преддверии выхода RTX 4080, компания AMD нахваливает RX 7900, убеждая игроков подождать её выхода
3
Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
10
Core i9-13900KF vs Ryzen 7 5800X3D – ставим точку в выборе самого быстрого игрового процессора
14
Марго Робби рассказала о ходе съемок новой части фильма «Пираты Карибского моря»
5
Официально: крупное графическое обновление «Ведьмака 3» выйдет ровно через месяц
3
Художник показал, как мог бы выглядеть The Elder Scrolls V Skyrim на Unreal Engine 5
6
Что такой скрытый потенциал видеокарты, и какой процессор подобрать для флагмана и GeForce RTX 3050
7
Компания набрала заказов на $2 млрд для производства "тормозной системы будущего" к 2025 году
5
На Украине начали продавать билеты на поезд в Донецк, Луганск и Симферополь
22
В сети появились изображения тестового билда The Sims 5
2
Система охлаждения AXAGON CLR-M2FAN для M.2 SSD внешне напоминает GTX 480
1
Покупатели God of War Ragnarok жалуются на отсутствие диска в коробке игры
2
В Европе появились цены на видеокарты Nvidia RTX 4080
7

Популярные статьи

Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
339
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
133
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
197
Ученые: В квантовом мире свет может одновременно двигаться вперед и назад во времени
12
Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)
39
Большая распродажа лицензионных Windows и Office со скидками до 90% в рамках 11.11.2022
5
Обзор и тестирование ATI Radeon HD 4870 (Asus EAH4870)
25
Новая гипотеза NASA объясняет, почему мы можем быть одиноки во Вселенной
51
Архитектура и современный мир. Воскрешение Кёнигсберга, часть I
19
О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
2

Сейчас обсуждают

НеБрат Шеши
17:10
Вот ты молодец, нем. Wunderwaffe — чудо-оружие. Т.е. немцы поставят Wunderwaffe укропитекам и они сокрушат НАТУ. Ты просто гений, дай я тебя в засос поцелую.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Goonder Swan
17:09
гулять, так гулять! :) всё равно потом бабло за всё это снимут :)
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Сергей Промский
17:05
Сейчас профтех образование получают в колледжах, вы если не знаете - не пишите.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Goonder Swan
17:05
непобедимая вундервафля уже на подходе! ещё чуть-чуть подождать и она сокрушит всю НАТУ на украине!
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
-=metallist=-
17:02
Выборка слишком маленькая.
Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
Артём Николаев
17:00
60 fps в 4к на 10-летней платфоме, которая уже в момент выхода была убогой? Да легко, но не нойте, что там будет графон уровня КС 1.6.
60 fps только на PS5 и Xbox Series X — авторы Evil West поведали о графических режимах на консолях
Невеселый Молочник
17:00
шавки это пропагандонские, а не журналисты
На Украине начали продавать билеты на поезд в Донецк, Луганск и Симферополь
НеБрат Шеши
16:58
Вот на фига ты опять Вежливого выпелил, я только во вкус начал входить его нахлабучивать.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
ocrunaseru
16:56
Предполагаю что мучения Chimbal-а происходили из-за того что он решил скрестить старую видеокарту с новой ОС. Старые драйвера просто не знают как правильно работать с новой О.С. К сожалению, такое со...
Обзор и тестирование ATI Radeon HD 4870 (Asus EAH4870)
XAM
16:56
Судя по тому, что вы пишите, вы не понимаете наших политиков. наши политики раз за разом предупреждают, что будут защищать свою страну любыми доступными методами. И то, что ядерное оружие - это крайня...
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем