Компания подтвердила падения производительности и зависания в играх

Выпущено очередное обновление операционной системы Windows 11 и для Microsoft вновь наступает пора каяться и обещать всё исправить. Речь на этот раз идёт о масштабном обновлении 22H2, после установки которого скорость в играх может неприятно удивить. Microsoft подтвердила отзывы многих пользователей, говоря о появлении проблем с падением скорости и подтормаживаниями. Официальная система отслеживания ошибок Microsoft ставит в известность о том, что некоторые игры и приложения другого рода непреднамеренно запускают систему отладки графического процессора, не предназначенную для использования потребителями.

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Решение проблемы на данный момент не предлагается. Microsoft рекомендует обновить игры до последней версии и/или связаться с разработчиком игры, чтобы тот сам разбирался с тем, что компания наобновляла в Windows. Само собой, в будущих обновлениях Microsoft обещает исправить проблемы, принесённые нынешним обновлением. С таким подходом отказаться от установки обновлений пользователям будет непросто.

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22H2 является главным обновлением Windows 11, в целом получившим хорошие отзывы. Правда, геймеры ставить его не торопятся. По статистике за август, большинство из них вообще оставались на Windows 11. Сейчас у Windows 11 доля чуть выше 15% компьютеров. Лидирует Windows 10 с долей 71%, пишет PCWorld.