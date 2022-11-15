Есть хорошие новости и не очень

AMD мало говорила о производительности, когда пару недель назад представляла видеокарту RX 7900 XTX. Статистика предлагалась на странных разрешениях мониторов, не самых тяжёлых для карты киберспортивных играх, смазанная апскейлингом FidelityFX Super Resolution (FSR). Теперь AMD поделилась дополнительной информацией, показав возможности будущего флагмана.

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RX 7900 XTX и RX 7900 XT проверили в четырёх играх: Resident Evil Village, Call of Duty Modern Warfare 2, Cyberpunk 2077 и Watch Dogs: Legion. Вывод таков, что RX 7900 XTX может конкурировать с Nvidia RTX 4090 в некоторых играх. Зато RX 7900 XT при высокой цене уступает довольно сильно.

RX 7900 XTX примерно на 10%-15% отстаёт от RTX 4090. Прямое сравнение есть только в Cyberpunk 2077, где RTX 4090 набрала 78 кадров/с против 72 кадров/с у RX 7900 XTX, что меньше на 8%. Зато RX 7900 XTX на $600 дешевле, чем RTX 4090.

Не помешает дождаться сторонних тестов, но вряд ли результаты AMD далеки от истины. В Cyberpunk 2077 результаты тестов карты RX 6950 XT от AMD оказались верными. Если и сейчас это так, RX 7900 XTX примерно на 70% превосходит RX 6950 XT.

RX 7900 XT всего на $100 дешевле RX 7900 XTX, но при этом она уступает по скорости на 17%. Правда, она всё равно заметно быстрее лучших карт AMD нынешнего поколения.

Производительность трассировки лучей слегка разочаровывает. AMD снова не удалось достичь уровня карт Nvidia в этой технологии. В Cyberpunk 2077 с настройкой графики Ultra RT AMD говорит, что RX 7900 XTX набирает в среднем 21 кадр/с без включенного FSR. Согласно тестам, RTX 4090 набирает здесь почти 43 кадра/с. Данные AMD показывают, что RX 7900 XTX может конкурировать с RTX 3090 Ti в скорости трассировки лучей, что является обнадеживающим признаком.

Итак, карты AMD не лидируют с отрывом, но неплохо проявляют себя на фоне карт нового поколения от Nvidia. Интересно сравнить RX 7900 XTX и RTX 4080 с разницей в цене в $200.

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Релиз RX 7900 XTX и RX 7900 XT запланирован на 13 декабря, напоминает Digitaltrends.