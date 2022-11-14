Виновато в этом падение крупной биржи FTX

Согласно данным Glassnode, владельцы криптовалют стали массово выводить средства с централизованных бирж на свои кошельки после падения крупной биржи FTX. Аналитическая компания подсчитала, что за месяц была выведена рекордная сумма в размере 106000 BTC.

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Биткоин появился после финансового кризиса 2008 года. С той поры масштабный отток биткоинов с бирж происходил трижды и всё в последнее время: апрель 2020, ноябрь 2020 и июнь-июль 2022. Плохое состояние мировой экономики подвергает риску слабые криптокомпании, в числе которых оказалась FTX. В результате падения биржи доверие инвесторов к криптовалютам в целом было подорвано.

В личных кошельках предоставляется кодовая фраза или закрытый ключ, которые следует надёжно хранить. Без них кошелёк становится недоступным, но и посторонние не смогут украсть ваши деньги, что бывает при взломах централизованных бирж.

Glassnode сообщает также, что на биржи потекли стейблкоины. Более $1,04 млрд стейблкоинов было продано на биржах после краха FTX. Это может означать, что инвесторы отказываются от стейблкоинов в обмен на биткоин и эфир. Это две самые крупные криптовалюты, у которых больше шансов пережить нынешние тяжёлые времена, чем у прочих альткоинов.

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Большинство криптоинвесторов ждут того, что будет дальше с курсом биткоина. Для него это первая глобальная рецессия и результаты непредсказуемы. До какого значения упадёт в результате его курс, неизвестно, пишет Neowin.