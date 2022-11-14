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Microsoft подтвердила наличие проблем в работе Direct Access на Windows 11 и 10
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В очередных обновлениях операционных систем Windows 10 и 11 снова не обошлось без неполадок. Кроме вызванных ошибками аутентификации проблем, у пользователей могут возникнуть сбои с использованием функции прямого доступа (Direct Access) после временной потери сетевого подключения или после перехода между сетями Wi-Fi или точками доступа.

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Прямой доступ позволяет пользователям Windows получать доступ к корпоративным сетям без традиционных VPN-подключений. Это даёт постоянное подключение к организациям при наличии доступа в интернет. Microsoft утверждает, что ошибка Direct Access не влияет на возможность использования других решений удалённого доступа, вроде VPN или Always On VPN (последнее Microsoft рекомендует использовать на Windows 10 и новее).

Microsoft применила инструмент отката известной проблемы (KIR) для смягчения последствий проблем с Direct Access в Windows 10 и 11. KIR требуется около суток для доступа к пострадавшим устройствам. Управляемые предприятиями компьютеры могут получить исправление быстрее при помощи специальных групповых политик из официальной документации Windows.

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Microsoft сообщает, что ошибка Direct Access затрагивает пользовательские редакции Windows 10 и 11 (LTSC 2019, 20H2 и новее), Windows Server 2019 и 2022. Пользователи домашних компьютеров с активными VPN-подключениями и приложениями удалённого доступа не пострадали, пишет Neowin.

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#microsoft #windows
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