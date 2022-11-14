Компания пессимистично смотрит на перспективы рынка смартфонов на будущий год

Ведущий мировой производитель смартфонов в течение многих лет, компания Samsung, не смогла достигнуть своих очередных целей по объёму продаж. Виноваты несколько факторов, в том числе проблемы с цепочкой поставок из-за COVID-19, а также плохие экономические перспективы в ряде стран.

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Мировые поставки смартфонов сократились почти у всех производителей, так что Samsung не стала исключением. В статье Taiwan Economic Daily говорится, что в следующем году Samsung намеревается уменьшить объём поставок. Производство будет сокращено на 13%, то есть примерно на 30 млн экземпляров. Компания полагает, что спрос продолжит падать.

Samsung удалось увеличить долю рынка в третьем квартале по сравнению с прошлым кварталом. Зато по сравнению с третьим кварталом прошлого года результат стал хуже на 8%.

Не только Samsung настроена пессимистично. Некоторые поставщики компонентов для смартфонов, среди них японская компания Murata и тайваньские Yageo, Tongxin Electic и Duntai, считают так же.

Murata является лидером в производстве пассивных компонентов MLCC (многослойные керамические конденсаторы), среди её клиентов Apple, Samsung и другие. Эта компания считает, что спрос на смартфоны в материковом Китае в следующем году продолжит уменьшаться.

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Поставщик компонентов датчиков мобильных телефонов Tongxin Electric заявляет, что для сокращения складских запасов может потребоваться более двух-трёх кварталов. По оценкам компании, во втором квартале следующего года или в конце третьего связанный с этим бизнес восстановится, пишет Gizmochina.