Стали известны основные спецификации чипа

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

За несколько дней до официального анонса системы на чипе Dimensity 9200 стали известны его главные характеристики. Это будет конкурент будущего мобильного чипа Snapdragon 8 Gen 2 и Apple Bionic A16 SoC. Несколько усовершенствований в нём обеспечили прирост скорости и энергоэффективности.

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Этот 8-ядерный чип сделан на техпроцессе TSMC 4 нм и обладает графикой Immortalis-G715. У него одно ядро Cortex X1 с частотой 3,05 ГГц, три ядра Cortex A715 2,85 ГГц и четыре слабых Cortex A510 2 ГГц. Была улучшена поддержка камер и выросла скорость сетевых подключений. Графика Immortalis-G715 получила аппаратную поддержку трассировки лучей, приносящей улучшенные эффекты глубины света и тени.

В тесте Manhattan ES 3.GPU из Dimensity 9200 превзошёл Bionic A16. Он получил 328 fps, тогда как Apple A16 имеет 280 fps, у Snapdragon 8+ Gen 1 280 баллов.

По сравнению с прошлым чипом Dimensity 9000 наблюдается заметный прирост в скорость GPU. Его производительность ожидается на уровне Snapdragon 8 Gen 2.

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Dimensity 9200 будет анонсирован 8 ноября, а Snapdragon 8 Gen 2 на саммите Qualcomm с 15 по 17 ноября, пишет Gizmochina.