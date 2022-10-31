В настоящее время ведётся разработка Android-планшета на процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 2, сообщает инсайдер Digital Chat Station. Он не назвал имени устройства, но это может быть Xiaomi Pad 6.
реклама
Это не первый слух о подобном планшете. Этот же источник в июне утверждал, что Xiaomi работает над планшетом с 14-дюймовым экраном. Тогда было сказано, что это будет самая дорогая модель в линейке Xiaomi Pad 6.
14-дюймовый Xiaomi Pad 6 может стать конкурентом Galaxy Tab S8 Ultra и iPad Pro 2022. Быть может, ему присвоят более солидное имя Xiaomi Pad 6 Pro/Ultra. Недавно говорилось, что эта же модель может поставляться на процессоре Dimensity 9000, тоже весьма быстром.
Линейка Xiaomi Pad 6 может состоять из трёх моделей. В них ожидается панель LTPO OLD с частотой 144 Гц и быстрая зарядка мощностью до 120 Вт. Может быть предустановлена последняя версия системы Android 13.
Появление планшетов Xiaomi 13 на Snapdragon 8 Gen 2 ожидается к концу ноября, пишет Gizmochina.