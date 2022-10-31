Планшет на самом мощном процессоре ожидается в ноябре

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

В настоящее время ведётся разработка Android-планшета на процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 2, сообщает инсайдер Digital Chat Station. Он не назвал имени устройства, но это может быть Xiaomi Pad 6.

реклама

Это не первый слух о подобном планшете. Этот же источник в июне утверждал, что Xiaomi работает над планшетом с 14-дюймовым экраном. Тогда было сказано, что это будет самая дорогая модель в линейке Xiaomi Pad 6.

14-дюймовый Xiaomi Pad 6 может стать конкурентом Galaxy Tab S8 Ultra и iPad Pro 2022. Быть может, ему присвоят более солидное имя Xiaomi Pad 6 Pro/Ultra. Недавно говорилось, что эта же модель может поставляться на процессоре Dimensity 9000, тоже весьма быстром.

Линейка Xiaomi Pad 6 может состоять из трёх моделей. В них ожидается панель LTPO OLD с частотой 144 Гц и быстрая зарядка мощностью до 120 Вт. Может быть предустановлена последняя версия системы Android 13.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3060 Gigabyte за 30 с началом -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Появление планшетов Xiaomi 13 на Snapdragon 8 Gen 2 ожидается к концу ноября, пишет Gizmochina.