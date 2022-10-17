Плотность пикселей у них будет достигать 6600 ppi

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Экраны типа OLED много лет используются в устройствах виртуальной реальности по причине быстрого времени отклика и глубокого чёрного цвета. В модели Oculus Rift CV1 применяются панели OLED производства Samsung, как и в более поздних моделях. Собственное устройство Samsung Gear VR использует OLED, это же относится к гарнитурам Odyssey VR.

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Скоро это может измениться. Глава подразделения Samsung Display Ким Мин Ву сообщил, что компания разрабатывает технологию нового поколения для дисплеев дополненной реальности на основе технологии MicroLED. Технология называется MicroLED на кремнии (LEDoS). Современные экраны обычно изготавливают на стеклянной подложке.

Разница между AR (дополненной реальностью) и VR (виртуальной реальностью) состоит в том, что AR нужны более яркие экраны, чтобы освещение окружающего мира не мешало видеть цифровые объекты. Экраны виртуальной реальности полностью закрывают от пользователя реальный мир, так что им хватает и более низкой яркости.

Долгосрочной целью Samsung является разработка дисплеев LEDoS с плотностью пикселей 6600 ppi. По словам Кима, минимальное разрешение для AR-экранов 5000 ppi при расстоянии между пикселями не более 5 мкм. Размер красных, зелёных и синих субпикселей должен быть не более 3 мкм.

Оригинальная гарнитура Odyssey VR обладает экранами 615 ppi. Samsung разработала технологию борьбы с эффектом «экранной двери» и рекламировала «ощутимую» плотность пикселей 1233 ppi. С тех про прошёл не один год и технологии продолжают развиваться для получения реалистичного изображения.

Кроме LEDoS, Samsung Display разрабатывает панели OLED на кремнии (OLEDoS). При этом MicroLED должны быть ярче и за счёт этого больше подходят для устройств дополненной реальности.

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Meta тоже работает над прототипом устройства AR и стремится повысить яркость до 10000 нит для реалистичной визуализации уличных сцен. Это в 5-10 раз ярче экранов самых ярких современных смартфонов. В последней версии Meta Quest Pro для достижения более высокой яркости применяются жидкокристаллические панели с локальным затемнением (500 светодиодов для каждой подсветки), пишет GSMArena.