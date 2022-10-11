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Компания MediaTek анонсировала очередную систему на чипе под названием Dimensity 1080. Выпускаемый на техпроцессе 6 нм компанией TSMC чип приходит на смену прошлогоднему Dimensity 920. Последний вошёл в состав таких устройств, как Xiaomi Mi 11i (китайские версии Redmi Note 11 Pro/Pro+), Realme 9 Pro+, Vivo V23 5G и Infinix Zero Ultra 5G.

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8-ядерный Dimensity 1080 обладает двумя вычислительными ядрами ARM Cortex-A78 с частотой до 2,6 ГГц и шестью ARM Cortex-A55 с частотой до 2 ГГц. Есть также графический компонент Mali-G68 MC4. Dimensity 1080 позиционируется как процессор для смартфонов средней ценовой категории с поддержкой стандарта связи 5G.

Чип поддерживает оперативную память LPDDR5 и хранилища UFS 3.1. В плане фотографических возможностей он умеет работать с сенсорами с разрешениями до 200 Мп без задержки затвора. Поддерживается кодирование видео 4K HDR и параллельная работа четырёх камер.

Аппараты на Dimensity 1080 могут использовать экраны с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Среди стандартов связи представлены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и 5G с двойным режимом ожидания.

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MediaTek сообщает, что первые смартфоны на Dimensity 1080 появятся уже в этом квартале. Новый чип по сравнению с D920 получил более производительный центральный процессор и улучшенную поддержку камер. Линейка Redmi Note 12 может стать одной из первых на Dimensity 1080. Она может быть анонсирована в Китае в ноябре. В ближайшие недели аппарата на Dimensity 1080 ждут и от Honor, пишет Gizmochina.

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#процессоры #mediatek
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