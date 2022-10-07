Согласно неофициальным данным, Apple представит 27-дюймовый монитор типа Mini-LED в первом квартале будущего года. Аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг написал об этом своим подписчикам в Twitter. Этот твит доступен только платным подписчикам.
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Слухи о мониторе профессионального уровня появились с тех пор, как Apple представила более доступный по цене Studio Display. Монитор Mini-LED сначала планировалось показать в июне на мероприятии WWDC. Потом анонс перенесли на октябрь из-за сложностей в процессе разработки.
Была информация о том, что Apple могла отложить разработку монитора mini-LED до 2023 года из-за проблем с ценами и цепочкой поставок.
Будущий монитор получит поддержку ProMotion и частоту 120 Гц. Его продажи могут стать хорошей новостью для профессионалов в области графики, отдающих предпочтение частоте обновления и оптимизированной подсветке, пишет Neowin.