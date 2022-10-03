Устройство с внушительной батареей 6000 мАч

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Недавно компания Honor выпустила очередные смартфоны серии X под брендом Honor X40. Теперь она готовится к релизу новых представителей этого семейства.

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Появилась информация, что в ближайшие недели Honor выпустит в Китае модель Honor X40GT. Ставка в этом аппарате делается на производительность.

Данных о характеристиках этого устройства средней ценовой категории пока мало. Если судить по прошлым новостям, это может быть смартфон с модельным номером ADT-AN00. Его недавно обнаружили на сайте сертификации 3C.

Этот аппарат обладает процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, аккумулятором 6000 мАч с зарядкой 66 Вт. Ожидается высокая частота обновления экрана.

Предстоит подождать анонса или рекламных материалов, прежде чем появятся новые сведения о спецификациях этой модели. Принадлежность к средней ценовой категории пока является только предположением.

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Выпущенный пару недель назад Honor X40 обладает экраном OLED размером 6,67 дюйма с частотой 120 Гц и вырезом под камеру. У него процессор Snapdragon 695 SoC и аккумулятор 5100 мАч с поддержкой зарядки 40 Вт, пишет Gizmochina.