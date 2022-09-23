AMD готовится к переходу на более тонкие техпроцессы

Скоро компания AMD начнёт продажи новой линейки процессоров Ryzen 7000, а потом и видеокарт на архитектуре RDNA 3. В обоих случаях чипы выпускаются на техпроцессе 5 нм. При этом засиживаться на нём AMD не собирается. Руководство AMD собирается провести переговоры с представителями TSMC о производстве чипов на техпроцессах 2 нм и 3 нм.

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В новинках этого года AMD совершает переход с прежнего техпроцесса 7 нм, который применялся в двух предыдущих поколениях видеокарт и процессоров. Как всегда, это позволило нарастить производительность и энергоэффективность.

Тактовая частота нового процессора Ryzen 9 7950X может достигать 5,7 ГГц против 4,9 ГГц у Ryzen 9 5950X. Технологические планы по видеокартам показывают, что процессоры 5 нм способны повысить производительность на ватт более чем на 50%.

Не собираясь останавливаться на достигнутом, генеральный директор AMD Лиза Су и другие руководители намереваются в ближайшие месяцы встретиться с представителями некоторых компаний с Тайваня. TSMC будет одной из них.

Тайваньская TSMC является одним из ведущих разработчиков процессоров и других полупроводников продуктов. Среди её клиентов главные технологические бренды мира вроде Apple, Nvidia и AMD. В 2018 году AMD перенесла производство от компании GlobalFoundries на TSMC.

Лиза Су намерена обсудить с TSMC планы производства чипов на техпроцессах 3 нм и даже 2 нм, последний из которых находится на этапе тестирования. AMD хочет выпустить архитектуру Zen 4 в 2024 году и процессоры на ней могут производиться на техпроцессе 3 нм.

По прогнозам TSMC, промышленное производство на 2 нм стартует не раньше 2025 года. Этот график совпадает с прекращением поддержки сокета AM5, пишет Techspot.

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